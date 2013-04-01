Концерт Андрея "Дельфина" Лысикова

24 декабря в музее современного искусства "Эрарта" состоится акустический концерт Дельфина. Слушателей ждёт бесконечная искренность, мрачное очарование и трогательная ранимость Андрея Лысикова

Самый романтичныйБесконечная искренность, мрачное очарование и трогательная ранимость Дельфина 24 декабря в музее "Эрарта" в акустике. Дельфин, не нуждается в представлениях, эпитетах и жанрах. Не обращая особого внимания на звания, награды, ротации и прочую мишуру, он уверенно идет своей дорогой, выстланной из глубоких слов, гитарных рифов и сэмплов, обнажая душу и получая в ответ безграничную любовь тысяч поклонников.

В каждом песне Дельфин предстает перед слушателем самим собой, каждое слово и каждый такт никем, кроме него может быть создан, каждая фраза отмечена ни с чем не схожей его печатью и его личностью. Его тексты расходятся на цитаты, а живые выступления завораживают невероятным темпераментом и энергией, мощной подачей и смелыми, безошибочными решениями в визуальном оформлении шоу.

В октябре у Дельфина вышла новая пластинка «Она», пожалуй, Самая необычная и нашумевшая работа за последние несколько лет, возглавившая топ-чарт iTunes сразу в день премьеры! Акустический концерт 24 декабря на сцене музея «Эрарта» будет прямым логическим продолжением этой работы. Поклонников ждет обновленный трек-лист, в который войдут все любимые хиты и возможно новые песни, некоторые будут исполнены в акустическом варианте впервые. А если учесть, что это еще и канун нового года, то, по всей видимости, стоит ожидать волшебства.

Видео: YouTube, Дельфин