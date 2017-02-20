Смольный разорвал четыре контракта из-за нерасторопности подрядчиков

Комитет по строительству Петербурга расторг четыре контракта со строительными фирмами, которые занимались возведением домов на Комендантском и Богатырском проспектах, а также детского сада в Зеленогорске и жилого дома в Колпино.

Власти Северной столицы расторгли сразу четыре контракте с подрядчиками, чья работа не понравилась комитету по строительству. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок в пятницу, 17 февраля. Общая сумма расторгаемых договоров около одного миллиарда рублей.

Двух контрактов со Смольным лишилась компания МК-20СХ. Сумма договоров – 630 миллионов. Строители занимались возведением на Комендантском проспекте от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы. Также компания занималась реконструированием Богатыского проспекта от Гаккелевской до Байконурской улицы. МК-20СХ сорвали сроки работа. И не успели освоить 130 миллионов авансов. Банковскую гарантию давал банк "Пересвет", при этом он уже истек. Сдать строения готовили в 2013-2014 годах.

Кроме того, были разорваны контракты с "КапиталГрупп" и "Эшелъ". Первая компания занималась возведением дома на улице Красных Партизан. Суд ввел наблюдение в компании. К ней поданы требования на 280 миллионов. "КапиталГрупп" не освоили 7,8 миллионов аванса. А у банка, гарантировавшего их работу, отозвали лицензию.

"Эшелъ" лишилась контракта из-за неосвоения 2,9 миллиона рублей при строительстве детского сада в Зеленогорске. А в конце прошлого года компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков из-за проблем с контрактом по реставрации Варваринской церкви в Карелии.