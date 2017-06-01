Петербургские коллекторы заплатят 300 тысяч за звонки мужчине без долгов

Коллекторов из петербургской компании "Константа" оштрафовали за назойливые звонки петербуржцу. Мужчина обратился в службу судебных приставов с жалобой на "выбивателей долгов". Горожанин регулярно получил сообщения о том, что ему нужно выплатить долг. Вот только мужчина не только не имел просроченных кредитов, но он и никогда не заключал договор с микрофинансовыми организациями.
Сотрудники УФССП проверили компанию, которая мешала спокойной жизни петербуржца. Оказалось, что помимо уже озвученных проблем, коллекторы звонили мужчине до включения в государственный реестр юридических лиц. То есть еще не могла осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности
Материалы разбирательства передали в Красногвардейский суд. ООО "Константа" привлекли к административной ответственности за нарушения прав и законных интересов физических лиц при своей деятельности. Теперь им придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу.