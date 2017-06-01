Петербургские коллекторы заплатят 300 тысяч за звонки мужчине без долгов

В Северной столице суд оштрафовал коллекторскую фирму "Константа" за звонки мужчине, который не имел долгов перед банками. Компании придется выплатить 300 тысяч рублей.

Коллекторов из петербургской компании "Константа" оштрафовали за назойливые звонки петербуржцу. Мужчина обратился в службу судебных приставов с жалобой на "выбивателей долгов". Горожанин регулярно получил сообщения о том, что ему нужно выплатить долг. Вот только мужчина не только не имел просроченных кредитов, но он и никогда не заключал договор с микрофинансовыми организациями.

Сотрудники УФССП проверили компанию, которая мешала спокойной жизни петербуржца. Оказалось, что помимо уже озвученных проблем, коллекторы звонили мужчине до включения в государственный реестр юридических лиц. То есть еще не могла осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности

Материалы разбирательства передали в Красногвардейский суд. ООО "Константа" привлекли к административной ответственности за нарушения прав и законных интересов физических лиц при своей деятельности. Теперь им придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу.