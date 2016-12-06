Перед Кубком конфедераций в Петербурге появилось боле тысячи новых уличных камер

При подготовке к Кубку конфедераций ФИФА 2017 в Северной столицы установили более тысячи дополнительных камер на улицах. Основная часть устройств предназначалась для Крестовского острова и Петроградского района.

Перед Кубком конфедераций в Северной столице установили более тысячи дополнительных камер. Около 150 из них оказались на Крестовском острове. Наблюдение на Петроградке усилили 650 камерами. Об этом рассказал вице-губернатор Александр Говорунов.

Также с 2014 года в городе проходила работа по созданию сети видеонаблюдения. Накануне Кубка конфедераций система была активизирована. Ранее Piter.tv сообщал об этом: Новый центр "Безопасный город" объединит МЧС, Систему-112 и другие службы Петербурга.

Вице-губернатор Александр Говорунов отметил, что оперативная обстановка в Северной столице спокойная и контролируемая. А за последнее полугодие число преступления сократилось на 21%. Многие из нарушений закона удалось раскрыть именно благодаря новым камерам наблюдения.