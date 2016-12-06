Коалиция заявила о ликвидации «верховного муфтия» ИГ

Международная коалиция во главе с США уничтожила в сирийском Маядине "верховного муфтия" запрещенного в России "Исламского государства"

Коалиция во главе с США заявила об уничтожении в Сирии "верховного муфтия" "Исламского государства" (организация, запрещенная в России) Турки аль-Бинали. В заявлении коалиции говорится, что бомбовый удар по Маядину, которым удалось ликвидировать Аль-Бен-али, был нанесен еще 31 мая текущего года.

Так называемый "великий муфтий" отвечал за вербовку новых террористов, а также за пропаганду. В коалиции полагают, что он "играл главную роль в привлечении иностранных боевиков". Кроме того, он был близким доверенным лицом лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади.