В Петербурге начал работу "Книжный салон": репортаж с открытия

На Манежной площади торжественно открылся международный четырехдневный форум. На этот раз "Книжный салон" посвящен столетию Октябрьской революции и году экологии. В рамках проекта запланированы более 250 мероприятий.

Сегодня, 25 мая, в Северной столице состоялось открытие международного "Книжного салона". Мероприятие посетили высокопоставленные чиновники: глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор города Георгий Полтавченко, глава ЗакСа Вячеслав Макаров и многие другие. Они поздравили жителей и гостей города со столь значимым событием и пожелали приятного времяпрепровождением, отметив, что в рамках проекта должно состояться более 200 мероприятий.

На четыре дня, с 25 по 28 мая, единым интерактивным пространством стали Малая Садовая, Кленовая аллея, Манежная площадь и прилегающие к ней улицы. На территории "Книжного салона" расположились Главная сцена, аллея мастеров, книжные ряды и разнообразные шатры общепита.

Программа "Книжного салона" весьма насыщенная: всевозможные мастер-классы, лекции, конкурсы, вокально-инструментальные представления и презентации. Так с главной сцены уже были слышны звуки классической музыки, в зоне "Стенд правительства" презентовали сборник петербургских прозаиков, в Манеже известные авторы встречались с читателями и дискутировали на разнообразные темы.

Программа "Книжного салона" на 26 мая



Завтра форум начинает свою работу с раннего утра. В 10:00 посетителей ждет образовательный семинар "Книжная отрасль в процессе перемен", в 11:00 – конференция "Гостеприимный Петербург", в полдень одновременно пройдут круглый стол "Электронная книга", "Шоу презентация книжных новинок для взрослых читателей", дискуссия на тему шведской литературы, разговор о Великой Октябрьской революции, конференция "Книжная инфраструктура" и школа комиксов.

В час дня состоится творческая встреча с писателем Алексеем Самойловым и психологом Татьяной Солтицкой, презентация проекта "Две стороны листа", круглый стол "Критика фантастического разума", дискуссия на тему "Как книга становится Национальным бестселлером?" и встреча с писателем Тимуром Максютовым. На полчаса позже – презентация книги Татьяны Москвиной и круглый стол в честь Фазиля Искандера.

На 14:00 запланирован разговор о роли конфессий и творческие встречи союза литераторов. В полтретьего дня состоится встреча с Александром Бобровым.

В три часа пройдут: круглый стол о массовой литературе, лекция на тему "Жизнь и Творчество в эпоху диктатуры", презентация книги Фримена и Бека, конкурс мастерства "Ревизор – 2017" и много другое.

В 15:30 пройдет встреча с редакцией журнала "Наш современник", а в 16:00 будут презентовать книги: "Витьки" и "Флоренция. Вид с холма". Кроме того, спустя полчаса состоится встреча с Николине Верделин, Инной Кияткиной и Львом Лурье.

Вечером также пройдут всевозможные презентации книг. На шесть часов запланирован мастер-класс "Секреты гармоничных отношений", а также встречи с Андреем Аствацатуровым, Алексеем Уминским и Денисом Драгунским.

Завершит работу "Книжный салон" дискуссией с Андреем Курпатовым в 19:00.

Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV