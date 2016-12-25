Денис Клявер: мужчины любят хулиганок

Любимец женщин Денис Клявер рассказал каналу Piter.TV о том, какие девушки привлекают мужчин, какой посыл заложен в его песнях, и как он сам относится к своему творчеству. А также, признался, что сам является плохим парнем, маскируясь под хорошего.

Для артиста музыка – это эмоции, а песня – настроение, выраженное в 4 минутах. Денис признался, что ему важно, чтобы его творчество оценивали не только его поклонники, но и коллеги.

Певец утверждает, что некоторые его песни, такие как "Начнем сначала", являются некими справочниками отношений, которые помогают людям не разрушить отношения, строившиеся годами.

"Песня "Начнем сначала" – это реальный ликбез как поступать в ситуации, когда вы поссорились со своей второй половиной и пытаетесь разрушить ваши дорогие отношения, которые строились годами из-за какой-то мелочи. Там все очень подробно описано. "Не такая, как все" – это просто признание в любви. У меня и у каждого человека она индивидуальная. Для меня это, наверно, моя супруга, безусловно, моя мама и моя дочь. Для каждого человека это свой идеал, каждая девушка индивидуальная, каждая девушка не такая, как все. Очень всем мужчинам желаю найти именно ту единственную и не такую, как все", - говорит Денис Клявер.

По мнению артиста, не только девушкам нравятся плохие парни, мужчин тоже притягивают хулиганки.

"Ну, я, на самом деле, плохой парень. Я просто маскируюсь, а девушки же всё читают. Они любят плохих парней, которые маскируются под хороших. Это вот моя ситуация! Девушки умеют читать между строк. Мне кажется, мужчины тоже не очень любят правильных, они тоже любят хулиганок, такое притягивает", - признается певец.

Видео: PiterTV

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