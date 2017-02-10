Клип M.I.A. на песню POWA с критикой Трампа стал хитом YouTube

Британка Матханги Арулпрагасам и ее проект M.I.A. выпустили первый клип после годового перерыва.

Рэпер и певица M.I.A., похоже, решила вернуться в музыку. После слов о том, что пятый альбом станет для нее последним, красотка индийского происхождения не появлялась на сцене около года. Однако недавно на YouTube был загружен новый клип женщины-красотки. Она сняла видео на абсолютно новый трек, посвященный актуальным политическим и социальным проблемам мира. Клип "P.O.W.A" исполнителя MIA можно смотреть наYouTube в ее официальном канале.

Так, в тексте Матханги Арулпрагасам упоминаются Барак Обама, певица Рианна, Дональд Трамп и его стена против мигрантов. Понятно, что пацифистка и социалистка M.I.A. выступает против позиции нынешнего президента США. Более того, одним из центральных образов самого клипа становится стена посреди гористой местности. Судя по всему, она символизирует борьбу Дональда Трампа с инородцами.

Впрочем, помимо политического подтекста в клипе много обычной "красивой картинки". Зритель может насладиться и горными пейзажами, и обольстительным телом самой исполнительницы, которая нежится на ковре из ярких цветов.

Заметим, что несколько лет назад MIA прославилась благодаря своей футболке с изображением Владимира Путина и поддержке российской позиции по внешней политике.

Видео: MIAVEVO, YouTube