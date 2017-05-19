Ужасающее видео из Китая: врачи подрались в операционной

Между медработниками во время операции вспыхнул конфликт, который быстро перерос в настоящую потасовку. Несколько врачей, забыв о пациенте, начали борьбу в кабинете.

В минувший вторник, 17 мая, в сети появилась любопытная запись: работники больницы подрались в операционной. Судя по всему, инцидент произошел около пяти часов вечера в одной из больниц китайской провинции Хэнань на прошлой неделе, 12 мая. Потасовка врачей попала в объектив камеры видеонаблюдения. Надо сказать, что за несколько дней странный ролик посмотрели почти полмиллиона человек.

На кадрах модно заметить, как межу двумя медработниками завязывается ссора, которая быстро перерастает в кулачный бой. Все это действо происходит в операционной.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось задиристое видео из Оренбурга: водитель маршрутки избил пассажира с мороженым.

Видео: Shanghaiist / Facebook