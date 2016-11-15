Китайские аферисты обманули петербургских эстетов на 6 миллионов рублей

Сегодня, 4 февраля 2017 года стало известно об афере, которая произошла на ювелирной выставке в Пушкинском районе Петербурга в минувшую среду

Предположительно, как завявляют сотрудники правоохранительных органов, бриллиант за 6 миллионов рублей, который подменили на подделку на ювелирной выставке в Пушкинском районе Петербурга в минувшую среду, могли выкрасть туристы, приехавшие из Китая. Сотрудники на данный момент проводят расследование.



Известно, что бриллиант весом три карата пропал со стенда "Бриллиантов Якутии" на выставке в "Экспофоруме". Произошло это при свете дня, в районе полудня 1 февраля. Как позже удалось выяснить, на месте драгоценного камня оказалась стекляшка. Подмену быстро заметил сотрудник компании, которой принадлежит камень.

В краже и подмене драгоценного камня сотрудники компании стали подозревать женщину, которая приехала на выставку из Китая по туристической визе. Позже в Пулково сотрудниками правоохранительных органов был задержан ещё один китайский турист, но камня при нем не нашли. Полиция продолжает поиски драгоценности.



Видео: Instagram, trimiata