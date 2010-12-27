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Китайская пара продала своего ребенка, чтобы купить телефоны‍
Вчера, 23:23
0
Sheker
128

Китайская пара продала своего ребенка, чтобы купить телефоны‍

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В Китае молодые родители продали своего ребенка, чтобы купить телефоны и одежду

  Китайская молодая пара продала двухмесячного ребенка, чтобы купить себе два мобильных телефона и одежду. Об этом сообщает Daily Mail. Как пишет сайт, паре недавно исполнилось по 20 лет, и они очень бедны. В социальных сетях молодые родители предлагали купить у них двухлетнего мальчика. За него они выручили почти три тысячи долларов.

 Вырученные деньги муж женой направили на покупку телефонов и одежды. Главу семьи задержали, судьба ребенка неизвестна. Местные правоохранительные органы начали расследование по данному делу. 

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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