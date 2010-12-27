Китайская пара продала своего ребенка, чтобы купить телефоны‍

В Китае молодые родители продали своего ребенка, чтобы купить телефоны и одежду

Китайская молодая пара продала двухмесячного ребенка, чтобы купить себе два мобильных телефона и одежду. Об этом сообщает Daily Mail. Как пишет сайт, паре недавно исполнилось по 20 лет, и они очень бедны. В социальных сетях молодые родители предлагали купить у них двухлетнего мальчика. За него они выручили почти три тысячи долларов.

Вырученные деньги муж женой направили на покупку телефонов и одежды. Главу семьи задержали, судьба ребенка неизвестна. Местные правоохранительные органы начали расследование по данному делу.