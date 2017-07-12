Китай купил у России права на мультфильм Angel Baby

Российский мультсериал Angel Baby заинтересовал китайское телевидение.

Представители КНР и студии Monsters Production подписали соглашение о правах на показ российского мультфильма Angel Baby на территории Китая. Об этом стало известно каналу Piter.TV. По данным СМИ, договор был заключен еще в мае 2017 года на территории Российско-Китайского бизнес-парка в Санкт-Петербурге. Подписание соглашения произошло в рамках Недели медиа провинции Хубэй. Это можно объяснить тем, что офис Monsters Production (авторы мультсериала Angel Baby) находится в Петербурге.

Мультсериал "Ангел Бэби" выходит в России с 2015 года. Главными героями проекта являются маленькие ангелы-помощники, которые учат жизни малышей Тима и Лизу. Волшебные персонажи вместе с детьми попадают в забавные ситуации, однако всегда выходят из них победителями при помощи знаний, опыта и тяге к добру.

Мультфильм выполнен в трехмерной графике с профессиональным многоголосным озвучанием. Первый сезон сериала состоял из 26 выпусков хронометражем в 6.5 минут каждая. В данный момент на официальном сайте Angel Baby можно найти 31 серию. Сроки перевода проекта на китайский язык и канал, на котором мультсериал будет транслироваться в Китае, пока что не сообщаются.

Видео: Angel Baby, YouTube