Спектакль "Кыся"

БКЗ "Октябрьский" приглашает на легендарную постановку "Кыся" с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Уже шестнадцать лет назад на петербургской сцене впервые была поставлена та самая "Кыся" с Дмитрием Нагиевым и Игорем Лифановым в главных ролях. За это время изменилась страна, изменилась жизнь актеров, а грустная комедия "Кыся" осталось той же. Не зря каждый год команда постановки собирается для того, чтобы поставить ее на бис. На этот раз увидеть "Кысю" можно будет на сцене БКЗ "Октябрьский".