Киноночь фильмов с Леонардо ДиКаприо

Музей советских игровых автоматов приглашает на показ фильмов актера, за которого переживали все перед каждой премией "Оскар" до прошлого года.

Леонардо ДиКаприо стал одним из самых любимых актеров россиян, которые больше него переживали за каждый его неполученный "Оскар". Ночной показ соберет фильмы, за которые звезде Голливуда светила статуэтка. начнется все с "Волка с Уолл-стрит", затем - "Джанго освобожденный", а закончится все "Великим Гэтсби". Также все участники получат бонус к билетам на показы: три жетона на игру в автоматах.