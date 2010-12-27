Леонардо ДиКаприо стал одним из самых любимых актеров россиян, которые больше него переживали за каждый его неполученный "Оскар". Ночной показ соберет фильмы, за которые звезде Голливуда светила статуэтка. начнется все с "Волка с Уолл-стрит", затем - "Джанго освобожденный", а закончится все "Великим Гэтсби". Также все участники получат бонус к билетам на показы: три жетона на игру в автоматах.
Сегодня, 23:00
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Киноночь фильмов с Леонардо ДиКаприо
Музей советских игровых автоматов приглашает на показ фильмов актера, за которого переживали все перед каждой премией "Оскар" до прошлого года.