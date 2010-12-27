КиноНочь Квентина Тарантино

Музей советских игровых автоматов проводит ночь фильмов Квентина Тарантино 2 июня.

В Музее советских игровых автоматов пройдет ночь фильмов режисера Квентина Тарантино. В программе значатся три культовых картины: начнется все с "Криминального чтива", затем стильный "Город грехов", а напоследок "Бешеные псы". Поклонникам режиссера предоставится уникальный шанс увидеть свои любимые фильмы на большом экране и в очередной раз насладиться неповторимым стилем Тарантино.