Ким Кардашьян показала грудь в абсолютно прозрачном платье

Американская звезда прогулялась в необычном наряде по улицам города Калабасас в Калифорнии.

Известная модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян шокировала пользователей интернета абсолютно прозрачным платьем. В нем ее засняли папарацци на улицах города Калабасас в Калифорнии.

Звезда в тот момент шла в один из суши-баров, сообщает издание The Sun. Но обычный вечер Кардашьян решила скрасить необычным нарядом. Он не скрывал грудь Ким, учитывая то, что она решила пройтись без бюстгальтера.

Рискованный шаг звезды лишь сделал ее объектом насмешек в интернете. Материал и прозрачность платья напомнили пользователям соцсетей полиэтиленовый пакет, а сама Кардашьян — индейку в пакете.

Фото: thesun.co.uk

Фото: kardashianworld.net