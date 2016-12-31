Кержаков отделался штрафом за грубое нарушение ПДД

Футболиста не стали арестовывать на 15 суток, присудив денежный штраф

В Петербурге вынесено судебное решение по делу о грубом нарушении правил дорожного движения. Как сообщается, форвард "Зенита" Александр Кержаков отделался денежным штрафом размером в тридцать тысяч рублей.

Напомним, в первых числах декабря 2016 года нападающий петербургского клуба "Зенит" Александр Кержаков выехал на встречную полосу движения и предъявил остановившему его инспектору ДПС просроченные права.

Известному футболисту за грубое нарушение ПДД мог грозить арест на 15 суток или 200 часов исправительных работ, однако Кержаков отделался сравнительно мягким наказанием.

Напомним, некоторое время назад в поле зрения правоохранительных органов, как писали СМИ, попала бывшая гражданская жена Александра Кержакова. Екатерину Сафронову будто бы задержали на улице Оптиков, недалеко от жилого дома. Девушка приобретала у мужчины средних лет белое рассыпчатое вещество, похожее на порошок. Позднее было установлено, что это наркотик. Полицейским Екатерина сообщила, что знает о действии вещества и покупала его для личного пользования.

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