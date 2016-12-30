Кемеровские сотрудники ДПС обматерили водителей и попали на видео

Данное видео было опубликовано в социальной сети "Вконтакте" в группе "Регион-42 Кемерово" возмущённым пользователем, который и являлся одним из участников возмутительного инцидента

В сети это видео набирает очень большую популярность и уровень возмущённых граждан повышается с каждой минутой. Остаётся один неразрешённый вопрос, кто не прав: сотрудники правоохранительных органов, либо граждане автолюбители.



"Пока Камера была выключена и водитель находился в машине, слова инспектора ДПС "Слышь, может тебя обо**ать?" Я пока включал камеру на телефоне, тот из машины начал кидаться кулаками, я думаю при проверке камеры из машины ДПС "809" это будет видно!", — такое предисловие оставил автор данного видеоролика.

Как можно понять из видео и сопутствующих комментариев участников внезапной стычки, сотрудники ДПС остановили автомобиль, но на вопрос о причине остановки послали возмущённых граждан на три общеизвестные буквы. Это моментально задело водителя и пассажира, и последний достал мобильный телефон и поставил на запись видео, а первый начал разбор, что называется, "по понятиям".



Общественность, как полагается, поделилась на два лагеря. Кто-то поддерживает автора ролика и говорит о том, что в последнее время сотрудники ГАИ перестали уважать равно как закон, так и людей. Но есть и иные:

"Даже когда нарушил, будь ты вежлив и в 70% из 100 ты уедешь без штрафа а всего лишь с предупреждением, сколько раз было, по работе ремень не всегда пристегиваю, понимают и отпускают, главное вежливым быть и не тыкать, им начальство и так без вазелина вставляет и планы накручивает".

И всё-таки, большинство оказалось за мирное решение даже таких, казалось бы, конфликтных ситуаций, а сам инцидент до сих пор остаётся неразрешённым.



Видео: Регион-42 Кемерово, ВКонтанте