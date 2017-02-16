В Кемерово отчим-педофил изнасиловал свою 6-летнюю падчерицу

Извращенец надругался над дочерью своей сожительницы. Девочка молчала более 7 лет.

Недавно стало известно, что кузбасского педофила осудили на 12, 5 лет. Извращенец в 2009 году надругался над 6-летней падчерицей. Инцидент произошел в Топках.

Своим действием педофил нанес непоправимый ущерб детской психике. Малышка в течение семи лет молчала об изнасиловании. Спустя долгие годы в доверительной беседе со своим родственником потерпевшая призналась в том, что над ней надругались. Как оказалось, малышка увидела, что ее отчим упал и разбил себе нос, она решила помочь мужчине: девочка помогла подняться ему и сопроводила в баню, чтобы он умылся. Извращенец такого поступка не оценил по достоинству, и вместо благодарности, накинулся на 6-летнюю падчерицу, а затем изнасиловал ребенка.

Когда в полицию поступило заявление, правоохранители, несмотря на то, что подозреваемый разошелся со своей сожительницей, моментально разыскали мужчину. Своей вины он не отрицал. Суд приговорил его к 12, 5 годам тюремного заключение в колонии строго режима. Мать девочки также понесла административную ответственность.

Ранее мы сообщали, что петербуржец насиловал собственную 13-летнюю дочь больше месяца.