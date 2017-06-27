Ужасающее видео из Кемерово: женщина сорвалась с 6 этажа, спускаясь по простыням

Пьяная местная жительница решила выйти из квартиры через окно, но ее план не удался. Женщина начала спускаться с шестого этажа по связанным простыням, однако не удержалась и рухнула вниз.

Сегодня днем, 27 июня, в Кемерово местная жительница упала с шестого этажа. Инцидент произошел около двух часов в доме №20, расположенном на бульваре Строителей. Заметив эксцентричную особу, очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео последствия несчастного случая.

По предварительным данным, местная жительница, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила покинуть свою квартиру через окно. Дело в том, что дамочка заметила на крыше банка, расположенного на первом этаже дома, кошелек. Захотев обогатиться, она связала простыни и начала спускаться вниз. Однако не удержалась и сорвалась, упав на крышу близстоящего трехэтажного здания.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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Видео: youtube, Роман Дюков