Катя Жужа заменила Ольгу Орлову на проекте «Дом-2»

Новой ведущей «Дома-2» на Сейшельских островах станет Катя Жужа

Не так давно 39-летняя Ольга Орлова стала ведущей «Дома-2» на Сейшельских островах. Но на днях стало известно, что в скором времени вести репортажи с «Острова любви» будет 29-летняя Катя Жужа, а певица вернется в Москву. Ранее Катя Жужа вела на проекте рубрику "Новости", однако ее рейтинги оказались очень высокими и продюсеры приняли решение отправить ее на Сейшельские острова. Экс-солистка «Блестящих» продолжит работу, но уже в Москве. Она станет ведущей ток-шоу «на поляне».

Стоит отметить, что Ольга Орлова с собой на Сейшелы брала стилиста Евгения Кривенко. На днях, певица опубликовала фото в стиле известного проекта Follow me, что послужило поводом для слухов о том, что у нее роман с Кривенко.

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Instagram: katyajuja555

