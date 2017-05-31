Движение судов на время Кубка конфедераций закроют только около Крестовского острова

Стало известно, где и насколько перекроют движение катеров по акватории Петербурга во время проведения Кубка конфедераций 2017. Для катеров перекроют только участок Петровского фарватера Невской губы.

В связи с приближающимся Кубком конфедераций министр транспорта РФ Максим Соколово подписал указ о запрете на проход судов в Петербурге. Как и обещали в ведомстве ранее, закрывать все реки и каналы в Северной столице не будут.

Для катеров и других судов закроют участок Петровского фарватера Невской губы, который прилегает к западной части Крестовского острова. Ограничения будут действовать с полудня до полуночи 17, 22, 24 июня и 2 июля. В эти дни на стадионе "Санкт-Петербург Арена" будут проходить матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017 года.

На участке около Крестовского судам, в том числе и маломерным, будет запрещено проплывать и останавливаться. Но из ограничений есть исключение: они не коснуться судов, которые привлечены к проведению Кубка. В том числе катеров, обеспечивающих безопасность и судоходство. Также в запретную зону смогут проезжать владельцы судов, которые имеют право посещать объекты Кубка конфедераций.

При этом в комитете по транспорту отметили, что никаких других ограничений для судов в городе не предвидится. В апреле появилась информация, что реки и каналы Петербурга перекроют на месяц из-за Кубка конфедерации.

Видео: youtube / Katya Primakova