Катер на полном ходу влетел в теплоход на Неве‍

По предварительным данным, пассажиры не пострадали

На набережной Кутузова в Петербурге накануне произошло столкновение катера с пассажирским теплоходом. Как пишет ФАН со ссылкой на собственный источник, случилось это, когда теплоход двигался в сторону Литейного моста. На его борту было без малого 50 человек.

В этот момент и произошло столкновение – маломерное судно, находящееся под управлением мужчины, влетел в корму правого борта теплохода «Альдемарин».

По предварительным данным, люди во время инцидента не пострадали, хотя им пришлось пережить несколько неприятных минут: катер врезался в судно, в результате чего получил серьезные повреждения носовой части. У теплохода оказалось повреждено покрытие борта.

Расследованием обстоятельств происшествия занимается транспортная прокуратура.

Видео: архив