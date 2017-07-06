Ужасающее видео из Бразилии: беременная невеста разбилась на вертолете

Свадебный фотограф запечатлел последние минуты жизни людей, которые летели на борту злополучного вертолета.

В минувшую среду, 5 июля, в сети появилось ужасающее видео: беременная невеста разбилась на вертолете. По всей видимости, данный инцидент произошел в конце прошлого года в бразильском городке Сан-Паулу.

По предварительным данным, пилот в тумане не справился с управлением и допустил серьезную ошибку, которая обернулась трагедией.

Известно, что на борту вертолета находились беременная невеста, ее брат, фотограф и летчик. В результате крушения все погибли.

На кадрах можно увидеть последние счастливые минуты жизни ожидающей сказочной свадьбы невесты.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Карелии: пьяный водитель сбил на "зебре" пенсионерку. В результате ДТП женщина получила серьезные повреждения.