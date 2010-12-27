Катар заявил, что не обвинял «российских хакеров» в атаке

Катар открестился от обвинений в адрес «российских хакеров»

Посольство Катара в РФ заявило, что официальные источники в Дохе не обвиняли "российских хакеров" в атаке на катарское информационное агентство.

В своем документе представители азиатского государства отмечают, что Катар подвергается большой информационной атаке. При этом ни один официальный источник не озвучивал мнение о том, что "российские хакеры" причастны к взлому сайта катарского новостного агентства. Доха расценивает данный инцидент как киберпреступление. Ответственные за случившееся понесут наказание, резюмировали власти азиатского государства.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на спецслужбы назвал "русских хакеров" виновниками взлома сайте QNA.