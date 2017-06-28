Капризы и сюрпризы лета-2017: На Кубани выпал небывалой величины град

В Краснодарском крае в Мостовском районе выпал град величиной в 5 сантиметров

Погода нынешним летом не перестает неприятно удивлять жителей всех регионов нашей страны. В центральной части России стоят аномально низкие температуры, и идут проливные дожди. Другие районы страдают от высоких температур, которые приводят к массивным пожарам. Участились и случаи разрушительных ураганов.

Так накануне, 27 июня, Кубань накрыло небывалой величины градом. В Мостовском районе Краснодарского края отдельные градины были в диаметре 5 сантиметров.

Местная администрация создала комиссию для установления ущерба, который нанесла стихия.

Ситуация взята под контроль ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На прошлой неделе Piter.TV сообщал о граде с куриное яйцо, который засыпал Хакасию.

Видео: YouTube/Роман Попов, Артем Гавриков