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Капризы и сюрпризы лета-2017: На Кубани выпал небывалой величины град

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В Краснодарском крае в Мостовском районе выпал град величиной в 5 сантиметров

Погода нынешним летом не перестает неприятно удивлять жителей всех регионов нашей страны. В центральной части России стоят аномально низкие температуры, и идут проливные дожди. Другие районы страдают от высоких температур, которые приводят к массивным пожарам. Участились и случаи разрушительных ураганов.

Так накануне, 27 июня, Кубань накрыло небывалой величины градом. В Мостовском районе Краснодарского края отдельные градины были в диаметре 5 сантиметров. 

Местная администрация создала комиссию для установления ущерба, который нанесла стихия. 

Ситуация взята под контроль ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На прошлой неделе Piter.TV сообщал о граде с куриное яйцо, который засыпал Хакасию.

Видео: YouTube/Роман Попов, Артем Гавриков

Теги: видео , краснодар , кубань , мчс , новости регионов
Категории: Происшествия Новости России Лента новостей

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