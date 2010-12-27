Кандидат Трампа на пост ФБР отказался присягать на верность президенту‍

Кристофер Рэй, кандидат на пост руководителя ФБР, предложенный президентом США Дональдом Трампом, не будет приносить ему клятву верности

Президент США Дональд Трамп сам выбрал кандидата на должность главы ФБР, который отказался присягать на верность президенту США. Кристофер Рэй заявил, что клятву верности он дал Конституции, власти закона и миссии ФБР. А присягать президенту он не станет. Рэй пояснил, что клятву он принес Конституции, и если президент потребует от него совершить противоправное действие и отговорить его не удастся, то он подаст в отставку.

Кристофер Рэй — бывший адвокат министерства юстиции, занимавшийся защитой по делам об экономических преступлениях.

Фото:

Instagram: foxnews