На видео с МКС уфологи разглядели гигантский НЛО

Любители инопланетян разглядели на видеозаписи с камер МКС гигантский космический корабль. Рассмотреть записи уфологам удалось на специальной трансляции.

В сети появилось видео с записи камер видеонаблюдения Международной космической станции. Уфологи рассмотрели на трансляции очертания гигантского космического корабля. Камеры на КМС работают непрерывно и в прямом эфире передают изображение на Землю. Любой желающий может наблюдать за околоземной орбитой на специальной трансляции.

Уфологи изучали эти записи, когда нашли подозрительный объект. Братья Блейк и Бретт Кузинс загрузили кусок трансляции на свой канал в Youtube. На ней виден неизвестный туманный объект, очертаниями напоминающий летающую тарелку. "Летательный аппарат" окантовывают оранжевые огни.

При этом специалисты уже подвергли сомнениям теории уфологов. Они замечают, что на видео просто отраженный от МКС свет.

Видео: Youtube / Alex Asanov