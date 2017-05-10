Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 10:49
0
Ustsova
111
Код вставки плеера

Забавное видео из Польши: слон прогулялся по улицам города

0
 
 

В Познани камера видеонаблюдения запечатлела прогулку габаритного животного по узким улочкам города. За несколько дней ролик посмотрели почти полмиллиона человек.

В минувший понедельник, 8 мая, в сети появилось любопытное видео из Польши: слон прогулялся по улочкам города. Судя по всему, инцидент произошел в Познани.

На кадрах можно заметить, как слон, не обращая внимание на автомобилистов и пешеходов, неспешно прогуливается по проезжей части. За несколько дней ролик посмотрели почти 433 тысячи человек. Пользователи сети не перестают удивляться столь необычному явлению. Сам автор видео прокомментировал его так:" Слон на Уайльда! Кто-нибудь еще видел?"

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Как габаритное животное оказалось на улице, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смешное видео из Омска: обезьяна провела диагностику двигателя. Мартышка настолько ловко управлялась с гаечным ключом, что вполне смогла бы дать фору опытному мастеру.
 

Видео: facebook, epoznan.pl

 

Теги: забавное видео , мировые новости , мировые новости с видео , новости из польши , новости польши , появилось видео , слон гулял по городу , смешное видео со слоном
Категории: Новости России Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5