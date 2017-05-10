Забавное видео из Польши: слон прогулялся по улицам города

В Познани камера видеонаблюдения запечатлела прогулку габаритного животного по узким улочкам города. За несколько дней ролик посмотрели почти полмиллиона человек.

В минувший понедельник, 8 мая, в сети появилось любопытное видео из Польши: слон прогулялся по улочкам города. Судя по всему, инцидент произошел в Познани.

На кадрах можно заметить, как слон, не обращая внимание на автомобилистов и пешеходов, неспешно прогуливается по проезжей части. За несколько дней ролик посмотрели почти 433 тысячи человек. Пользователи сети не перестают удивляться столь необычному явлению. Сам автор видео прокомментировал его так:" Слон на Уайльда! Кто-нибудь еще видел?"

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Как габаритное животное оказалось на улице, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смешное видео из Омска: обезьяна провела диагностику двигателя. Мартышка настолько ловко управлялась с гаечным ключом, что вполне смогла бы дать фору опытному мастеру.



Видео: facebook, epoznan.pl