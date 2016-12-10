Камера видео наблюдения сняла ужасное ДТП в Уфе

От сильного удара водитель скончался на месте.

5 января, в 16:15, в городе Уфа камера видео наблюдения сняла ужасную аварию. На видео видно, как легковой автомобиль начинает заносить, выносит на встречную полосу и влетает лоб в лоб с фурой. От сильного удара легковой автомобиль превращается в груду металлолома. Очевидцы сообщают, что водитель легковой машины скончался на месте, водитель фуры доставлен в больницу со множественными травмами.