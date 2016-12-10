Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 15:40
0
kalbas90
52
Код вставки плеера

Камера видео наблюдения сняла ужасное ДТП в Уфе

0
 
 

От сильного удара водитель скончался на месте.

 5 января, в 16:15, в городе Уфа камера видео наблюдения сняла ужасную аварию. На видео видно, как легковой автомобиль начинает заносить, выносит на встречную полосу и влетает лоб в лоб с фурой. От сильного удара легковой автомобиль превращается в груду металлолома. Очевидцы сообщают, что водитель легковой машины скончался на месте, водитель фуры доставлен в больницу со множественными травмами.

Теги: авария в уфе , дтп в уфе , новости уфы
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5