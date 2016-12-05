Камера видео наблюдения сняла ужасное ДТП в Крыму

В Севастополе на злосчастном перекрёстке произошло ДТП с "перевёртышем".

Сегодня днём в городе Севастополь, посреди дороги на перекрёстке улиц Индустриальная и Хрусталёва произошло ужасное ДТП. В результате аварии, перевернулся легковой автомобиль. На видео было видно дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями, один из которых перевернулся. На место прибыла скорая помощь, но пострадавшие от ДТП, отказались от госпитализации.

