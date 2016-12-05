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Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 17:33
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kalbas90
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Камера видео наблюдения сняла ужасное ДТП в Крыму

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В Севастополе на злосчастном перекрёстке произошло ДТП с "перевёртышем".

 Сегодня днём в городе Севастополь, посреди дороги на перекрёстке улиц Индустриальная и Хрусталёва произошло ужасное ДТП. В результате аварии, перевернулся легковой автомобиль. На видео было видно дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями, один из которых перевернулся. На место прибыла скорая помощь, но пострадавшие от ДТП, отказались от госпитализации.

Теги: авария севастополь , дтп севастополь , новости севастополя , севастополь
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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