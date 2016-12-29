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Камера видео наблюдения сняла как сбили ребёнка в Ессентуках

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Девочка доставлена в больницу в тяжелом состояние.

 Камера видео наблюдения сняла, как в городе Ессентуки сбили ребёнка на пешеходном переходе. Данное происшествие произошло на улице Долина Роз, около рынка "Стекляшка". За рулём автомобиля "Lada Priora" находилась молодая девушка. Пострадавшая девочка была доставлена в тяжелом состояние в больницу. Водитель автомобиля говорила, что не заметила пешехода. По данному происшествию проводится проверка.

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Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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