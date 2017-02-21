Камера видеонаблюдения сняла, как машина переехала человека в Петрозаводске

Инцидент случился вчера вечером в одном из городских дворов.

Вчера вечером, в одном из дворов Петрозаводска произошло происшествие. Происшествие запечатлела камера наблюдения компании "Ситилинк". На кадрах видно, как группа молодых людей выясняет отношения рядом с автомобилем. Внезапно одного из мужчин бьют по лицу, и он падает прямо под колеса машины. Водитель садится за руль и двигается вперед. Люди бросаются вытаскивать своего друга из-под колес, но автомобиль переезжает его и скрывается.