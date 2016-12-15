Камера видео наблюдение сняла момент ДТП в Новокузнецке

В результате пострадало два человека.

Вчера, в 21:35, на въезде в Куйбышевский район Новокузнецка камера видео наблюдения сняла, как грузовой автомобиль опрокинулся и врезался в опору освещения. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz, двигаясь со стороны села Костёнково, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. После чего наехав на бордюр, перевернулся и снёс столб. В результате ДТП пострадали 42-летний водитель и 41-летняя пассажирка.