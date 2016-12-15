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Сегодня, 11:46
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kalbas90
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Камера видео наблюдение сняла момент ДТП в Новокузнецке

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В результате пострадало два человека.

 Вчера, в 21:35, на въезде в Куйбышевский район Новокузнецка камера видео наблюдения сняла, как грузовой автомобиль опрокинулся и врезался в опору освещения. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz, двигаясь со стороны села Костёнково, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. После чего наехав на бордюр, перевернулся и снёс столб. В результате ДТП пострадали 42-летний водитель и 41-летняя пассажирка.

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Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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