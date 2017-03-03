Камера сняла падение подростка из окна высотки в Челябинске

Чудо случилось и ребенок выжил приземлившись в высокий сугроб, но высота была приличной.

Падение 13-летнего подростка в ЖК "Александровский" попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как парень приземляется в сугроб, остается чудом живой несмотря на падение с 8го этажа.

По предварительным данным, ребенок направлялся к отцу с которым он не живет. Успел ли встретиться отец с сыном и другие версии сейчас прорабатывает полиция. Ребенок получил черепно-мозговую травму и перелом бедра, в больницу был доставлен в сознании. Следователи начали доследственную проверку по данному факту.