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Камера сняла падение подростка из окна высотки в Челябинске

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Чудо случилось и ребенок выжил приземлившись в высокий сугроб, но высота была приличной.

 Падение 13-летнего подростка в ЖК "Александровский" попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как парень приземляется в сугроб, остается чудом живой несмотря на падение с 8го этажа.

 По предварительным данным, ребенок направлялся к отцу с которым он не живет. Успел ли встретиться отец с сыном и другие версии сейчас прорабатывает полиция. Ребенок получил черепно-мозговую травму и перелом бедра, в больницу был доставлен в сознании. Следователи начали доследственную проверку по данному факту.

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Категории: Новости России Происшествия Криминальные происшествия

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