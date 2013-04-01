Камера сняла момент серьёзной аварии в Драгомысе

По непонятным причинам в стоящий автомобиль врезался ВАЗ-2107.

Вчера, вечером в городе Драгомыс, на нерегулируемом перекрёстке Батумского шоссе и улицы Гайдара произошло серьёзное ДТП. На видео видно, как водитель легкового автомобиля совершал маневр с включенным поворотником. Притормозив на разделительной полосе, водитель ожидал когда проедет встречный транспорт. В этот момент по встречной полосе двигался ВАЗ-2107 и по непонятным причинам врезался в него. По предварительной информации в ДТП никто не пострадал.