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Новости Лента новостей Происшествия
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Камера сняла момент серьёзной аварии в Драгомысе

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По непонятным причинам в стоящий автомобиль врезался ВАЗ-2107.

Вчера, вечером в городе Драгомыс, на нерегулируемом перекрёстке Батумского шоссе и улицы Гайдара произошло серьёзное ДТП. На видео видно, как водитель легкового автомобиля совершал маневр с включенным поворотником. Притормозив на разделительной полосе, водитель ожидал когда проедет встречный транспорт. В этот момент по встречной полосе двигался ВАЗ-2107 и по непонятным причинам врезался в него. По предварительной информации в ДТП никто не пострадал.

Теги: авария драгомыс , дтп драгомыс , новости драгомыс
Категории: Лента новостей Происшествия

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