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Камера наблюдения сняла как тракторист сбивает женщину в Санкт-Петербурге

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От полученных травм женщина скончалась в больнице.

 Утром 5 декабря на улице Коллонтай в Санкт-Петербурге камера видео наблюдения сняла, как тракторист сбивает женщину. На видео видно, как после происшествия люди бросились на помощь женщине. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу и через пару часов женщина скончалась. Водитель трактора был в трезвом состояние. По данному происшествию проводится проверка.

Теги: авария санкт-петербург , дтп санкт-петербург , новости санкт-петербурга
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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