Камера наблюдения сняла как тракторист сбивает женщину в Санкт-Петербурге

От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Утром 5 декабря на улице Коллонтай в Санкт-Петербурге камера видео наблюдения сняла, как тракторист сбивает женщину. На видео видно, как после происшествия люди бросились на помощь женщине. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу и через пару часов женщина скончалась. Водитель трактора был в трезвом состояние. По данному происшествию проводится проверка.