Из-за происшествия в Калининградском аэропорту отложили два десятка рейсов

Несколько рейсов из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно перенесены на более позднее время

Из-за происшествия, случившегося накануне в калининградском аэропорту Храброво, оказались задержаны несколько десятков авиарейсов из Москвы, Петербурга, Минска и самого Калининграда по указанным направлениям. Напомним, накануне в Калининграде пассажирский авиалайнер при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и "прилег" на брюхо. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

Пятого января 2017 года работы по эвакуации воздушного судна, которое создало проблемы для посадки других самолетов в Храброво, продолжаются. Самолет оттаскивали с взлетно-посадочной полосы при помощи военной техники.

Из-за происшествия накануне в Калининграде оказались задержаны вылеты почти двух десятков авиарейсов. Представители авиакомпаний уверили, что пассажиры не обойдены вниманием – им предоставлено размещение, напитки и горячее питание.

Напомним, рейс из Москвы в Калининград выполнялся накануне, на борту самолета были 167 пассажиров. Самолет приземлился в штатном режиме, однако затем по невыясненным причинам произошла некая неполадка в шасси, самолет выкатился за пределы ВПП и припал на брюхо. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Несколько человек обратились за медицинской помощью. Однако, как сообщается, о серьезных травмах речи не идет.

Видео: vk.com