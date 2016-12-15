Как получить стикеры Durex "ВКонтакте": инструкция на фото и видео

Как получить стикеры Durex "ВКонтакте" бесплатно: простая инструкция от Piter.TV.

Что такое стикеры?

За последние годы словарь пользователей Рунета пополнился еще одним словечком, получившим массовую популярность. Это слово "стикеры": яркие и иногда странные картинки, которые можно использовать вместо смайликов для общения в социальных сетях и мессенджерах. Стикеры бывают разные: анимационные и статические, нарисованные и нафотошопленные с фото, официальные (защищенные авторским правом) и самодельные. Так, в Сети можно найти немало инструкций о том, как сделать стикеры своими силами.

Активнее всего стикеры внедрились в жизнь россиян после того, как появились в социальной сети "ВКонтакте". Все началось с эксперимента от админов площадки, а теперь популярность нового метода общения "картинками" не вызывает вопросов. Социальная сеть запускает новые партии стикеров накануне крупных праздников и событий, а также сотрудничает с модными дизайнерами, которым предлагают заработать на серии авторских стикеров.

Стикеры Durex "ВКонтакте": смелый маркетинговый ход

Среди стикеров "ВКонтакте" можно найти самые безумные графические решения. Среди них - уродливая девочка "Егоза" и Дед Мороз-педофил, стикеры в честь "Твин Пикс" и даже стикеры с футболистами московского "Спартака". Однако все чаще маркетологи крупных компаний используют стикеры "Вконтакте" для рекламы своих брендов. Как-то так поступили и пиарщики фирмы Durex.

На этой неделей в социальной сети появился целый комплект стикеров, главными героями которых выступают... презервативы. Бесплатные стикеры неожиданно стали хитом, хотя многие и осудили их внешний вид и текстовое содержание. Так, в большинстве картинок антропоморфные презервативы намекают на половой контакт. При этом ими активно пользуются дети и подростки.

Как получить стикеры Durex "ВКонтакте" бесплатно

Оставим пользователям право самим составить мнение об этичности и адекватности стикеров от Durex. Как и обещали, рассказываем о самом простом и быстром способе получить "говорящие презервативы" без траты денег в режиме онлайн. Однако помните, что каждый установленный комплект этих стикеров принесет свою каплю популярность мировому бренду кондомов.

1. Первый шаг. Заходим в официальную группу Durex, пишем письмо боту. Официальная группа Durex ВКонтакте находится по незамысловатому адресу vk.com/durex .Вступать в группу не обязательно, можно воспользоваться кнопкой "Написать сообщение", чтобы установить связь с ботом.

2. Общаемся с ботом, получаем 8 стикеров бесплатно. Напишите боту "Привет", и он задаст вам несколько вопросов. Например, спросит про возраст собеседника: "есть ли вам 16 лет?". На все вопросы отвечаем "Да, " и получаем ограниченный тираж стикеров - числом 8 штук.

3. Находим кодовое слово. Используем стикеры в общении. После этого бот предлагает получить у него все 12 стикеров Durex. Для этого нужно просто найти на трех картинках с упаковками кондомов кодовое слово. Упростим вашу работу: кодовое слово - lovesex без пробела. ВУАЛЯ! Все заветные стикеры достаются вам!