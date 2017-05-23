Кадыров запретил проводить выпускные вечера в школах Чечни

Вопрос выпускных будут решать родительские комитет и сами выпускники, полагает глава Чечни

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что в республике нужно уйти от практики проведения выпускных вечеров в зданиях школ. Также Кадыров подчеркнул, что родительским комитетам не стоит в школах заниматься сбором денег для организации вечеров. Предложение прозвучало в рамках разговора с министром образования региона Исмаилом Байхановым.

По словам чеченского лидера, в республике достаточно кафе, ресторанов и различных домов торжеств и предложил запретить проведение выпускных вечером в зданиях школ республики.

"Я предложил уйти от практики проведения подобных мероприятий в школах. Родители могут организовать их по своему усмотрению. Различных домов торжеств, кафе и ресторанов в республике достаточно для всех желающих отметить завершение учебы в школе", - написал Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

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Instagram: kadyrov_95