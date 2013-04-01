Кадыров принял решение присвоить Республиканской детской больнице в Грозном имя Доктора Лизы

Миллионы россиян скорбят о погибших во вчерашней авиакатастрофе

"Миллионы россиян с болью в сердцах восприняли весть о трагедии с самолётом Ту-154. Погибли артисты, журналисты, военнослужащие. В этом списке и Елизаве́та Гли́нка, которую мы все с вами знали как Доктора Лизу. Она посвятила свою жизнь самому благородному делу - спасению детей из горячих точек....Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном. "- пишет в своем Instagram Рамзан Кадыров.

Елизавета Петровна Глинка российский общественный деятель и правозащитник. По образованию врач - реаниматолог. Она являлась исполнительным директором фонда "Справедливая помощь". Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Доктор Лиза выбрала нелегкий труд поддержки тех, кому больше неоткуда ждать помощи.

Елизавета Глинка погибла в чудовищной авиакатастрофе ТУ 154 25 декабря над Черным морем.

Piter.TV скорбит вместе с миллионами россиян о погибших в этой чудовищной катастрофе.

Видео: YouTube/YELLOW DOG