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Кадыров прокомментировал легализацию однополых браков в Германии
Сегодня, 12:02
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mari_dolbish
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Кадыров прокомментировал легализацию однополых браков в Германии

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Глава Чечни решительно высказался насчет закона о разрешении однополых браков в Германии, который приняли 30 июня.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с "последним днем Помпеи". Об этом он заявил с помощью своего аккаунта в Instagram.

"Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи", — написал 1 июля Кадыров. Глава Чечни считает, что "наоборот нужно стремиться к укреплению института семьи", а "альтернативы семье нет и никогда не будет".

Парламент Германии одобрил закон о легализации однополых браков в пятницу, 30 июня. За него проголосовало большинство, однако Ангела Меркель, канцлер страны, проголосовала против. По ее мнению, брак — это союз мужчины и женщины.

Помпеи — это город в Древнем Риме. Он был уничтожен в 79 году в результате извержения вулкана. 

Фото: twitter.com/kommersant

Теги: глава чечни , закон об однополых браках , последний день помпеи , рамзан кадыров instagram
Категории: Общество Лента новостей Новости России

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