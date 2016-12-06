Метрополитен Петербурга сбрасывает в канализацию слишком грязную воду

Прокуратуры Петербурга узнала о низком качестве сточных вод метрополитена. Суд постановил исправить осложнившуюся экологическую ситуацию.

Петербургская прокуратура провела проверку канализации петербургского метрополитена. Надзорное ведомство пришло к неутешительным выводам. Оказалось, что качество сточных вод крайне низкое. И перед сбрасыванием в городскую систему их необходимо чистить.

В пятницу, 23 июня, пресс-служба прокуратуры объявила, что в сточных водах электродепо "Невское" в Рыбацком превышена концентрация загрязняющих веществ. Результаты проверки ведомство предало в суд. Тот, после рассмотрения, постановил исправить ситуацию.

Прокуратура контролирует исполнение предписаний суда по предварительной очистке стоков.