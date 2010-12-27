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Жителей Васильевского острова предупредили о обходах полиции перед Кубком конфедераций
Сегодня, 12:13
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Asyaromanenkova
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Жителей Васильевского острова предупредили о обходах полиции перед Кубком конфедераций

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На парадных дома на Морской набережной Васильевского острова появились объявления о том, что полиции придет к жителям с профилактическими обходами перед Кубком конфедераций.

На Васильевском острове Петербурга появились странные объявления у парадных. Как сообщает депутат Борис Вишневский, жителей дома на Морской набережной предупредили о профилактических обходах правоохранительных органов.

Как говорится в объявлении, полицейские проведут беседы с целью "предупреждения правонарушений в преддверии Кубка Конфедераций". Визиты служители закона собрались наносить со среды, 14 июня, по субботу.

- Завтра напишу запрос в 60 отдел полиции - с какой стати это делается? Что за полицейщина? – написал на своей странице в Facebook Борис Вишневский.

Фото: Facebook / Борис Вишневский

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Теги: кубок конфедераций , новости питера , новости спб , полиция
Категории: Новости СПб

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