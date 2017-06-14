После митинга на Марсовом поле 43 несовершеннолетних получили протоколы

На несанкционированном митинге на Марсовом поле в Петербурге задержали 73 несовершеннолетних участника. 43 из них были привлечены к ответственности.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой опубликовал статистику задержанных на антикоррупционном митинге на Марсовом поле несовершеннолетних. Всего задержали 73 подростка. На 30 из них по разным причинам не составили протоколы. Остальные 43 привлечены к ответственности.

Одиннадцать несовершеннолетних и, возможно, их родители будут отвечать за неповиновение полиции. Остальные 32 привлечены за нарушение правил проведения митинга. К вечеру среды, 14 июня, их всех отпустили домой.

Всего же за участие в несанкционированной акции на Марсовом поле и неповиновения полиции были привлечены 561 человек.

Ранее Piter.tv сообщал, что депутаты вызывают главу ГУ МВД в ЗакС по поводу незаконного задержания 12 июня. Также ранее стало известно. что арестованных на митинге доставили в спецприемник на Захарьевской.

Видео: Piter.tv