Почти 13 тысяч паломников приложились к мощам Николая Чудотворца за первый день в Петербурге

Штаб принесения мощей святителя Николая Чудотворца подсчитал, что за первый день принятия паломников в Александро-Невской лавре побывали 12,8 тысяч посетителей. Из них 800 верующих прошли внутрь по социальной очереди. В нее могут попасть родители с детьми до двух лет и инвалиды-колясочники. Социальная очередь формируется у Надвратной церкви при входе в Лавру.
Общая очередь в храм начинается на Тележной улице. Примерное время ожидание в очереди составляет около двух часов.
- Исходя из мониторинга среднего времени ожидания в очереди, вход в нее может быть ограничен, - отметили в штабе принесения мощей святителя Николая Чудотворца.
Паломников в храм пускают с семи утра до десяти вечера. С пятницы, 14 июля, к Лавре стали прибывать организованные группы из Ленобласти. Мощи святого останутся в Петербурге до 28 июля, а 27 будет последний день, когда можно будет поклониться им.
Ранее Piter.tv подробно писал про то, как попасть в Лавру: Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: дата, ограничения движения, работа метро.
Видео: Instagram / alionaivanoff