Почти 13 тысяч паломников приложились к мощам Николая Чудотворца за первый день в Петербурге

За первый день после прибытия мощей Николая Чудотворца в Петербург более 12 тысяч паломников посетили Александро-Невскую лавру и приложились к святыне.

Штаб принесения мощей святителя Николая Чудотворца подсчитал, что за первый день принятия паломников в Александро-Невской лавре побывали 12,8 тысяч посетителей. Из них 800 верующих прошли внутрь по социальной очереди. В нее могут попасть родители с детьми до двух лет и инвалиды-колясочники. Социальная очередь формируется у Надвратной церкви при входе в Лавру.

Общая очередь в храм начинается на Тележной улице. Примерное время ожидание в очереди составляет около двух часов.

- Исходя из мониторинга среднего времени ожидания в очереди, вход в нее может быть ограничен, - отметили в штабе принесения мощей святителя Николая Чудотворца.

Паломников в храм пускают с семи утра до десяти вечера. С пятницы, 14 июля, к Лавре стали прибывать организованные группы из Ленобласти. Мощи святого останутся в Петербурге до 28 июля, а 27 будет последний день, когда можно будет поклониться им.

Ранее Piter.tv подробно писал про то, как попасть в Лавру: Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: дата, ограничения движения, работа метро.

Видео: Instagram / alionaivanoff