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У ЗСД на Васильевском нашли огромную мину весом в 1 тонну
Сегодня, 12:39
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Shdaria
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У ЗСД на Васильевском нашли огромную мину весом в 1 тонну

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В Петербурге прибило к берегу боеприпас . Саперы утверждают, что это одна из самых больших мин.

 Возле Западного скоростного диаметра на Васильевском острове в Петербурге обнаружили огромный боеприпас. Пресс-служба Западного военного огкруга сообщает, что такая находка, сделаная во время строительных работ на Морской набережной,  удивляет даже саперов. 

Установлено, что гальваноударная корабельная мина – «Краб» или «КБ, корабельная большая» – образца 1931 года. Только взрывчатого вещества в таком снаряде 230 килограммов, а полный вес боеприпасса свыше тонны.

Предположительно, находку Великой Отечественной войны могло прибить к берегу течением. 

Саперы признали мину самой большой, они увезли боеприпас для уничтожения на полигоне.

 

Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Теги: боеприпас вов , мина , петербург , саперы
Категории: Новости СПб Лента новостей

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