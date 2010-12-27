У ЗСД на Васильевском нашли огромную мину весом в 1 тонну

В Петербурге прибило к берегу боеприпас . Саперы утверждают, что это одна из самых больших мин.

Возле Западного скоростного диаметра на Васильевском острове в Петербурге обнаружили огромный боеприпас. Пресс-служба Западного военного огкруга сообщает, что такая находка, сделаная во время строительных работ на Морской набережной, удивляет даже саперов.

Установлено, что гальваноударная корабельная мина – «Краб» или «КБ, корабельная большая» – образца 1931 года. Только взрывчатого вещества в таком снаряде 230 килограммов, а полный вес боеприпасса свыше тонны.

Предположительно, находку Великой Отечественной войны могло прибить к берегу течением.

Саперы признали мину самой большой, они увезли боеприпас для уничтожения на полигоне.

Фото: Пресс-служба Западного военного округа