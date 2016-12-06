Выпускников из Москвы на "Алые паруса" привезут на специальных поездах

Октябрьская железная дорога запустит дополнительные поезда для доставки пассажиров из Москвы в Северную столицу на праздник выпускников.

Из-за праздника выпускников «Алые паруса» руководство Октябрьской железной дороги назначило дополнительные поезда для доставки пассажиров из столицы в Петербург. Вспомогательные составы поедут по маршрутам 76 и 86 на 23 июня.

В оба поезда входят 14 вагонов (76 поезд) и 15 вагонов (86 поезд). Среди них купейные, плацкартные и общие.

Состав №76 отправится из Москвы в пятницу, 23 июня, в 08.15. Прибудет в Северную столицу в 16.55 на Московский вокзал. По дороге у поезда будут остановки в Твери и Бологом.

Поезд 86 отправляется из Москвы 23 июня в 14.20, в Петербурге он будет в 23.25 на Ладожском вокзале. По дороге будут остановки в Твери, Вышнем Волочке, Бологом и Окуловке.

Ранее Piter.tv передавал, что метро и автобусы в Петербурге развезут гостей в ночь "Алых парусов".