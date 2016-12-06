К 55-летию Виктора Цоя Яндекс выпустил клип , снятый одним кадром в Санкт-Петербурге

В видео на песню "Звезда по имени Солнце" снялись актеры, музыканты, студенты и просто прохожие Санкт-Петербурга

К 55-летию Виктора Цоя Яндекс представил видеотрибьют легендарному музыканту.

Клип снят одним кадром, который длится чуть больше 5ти минут на одну из самых популярных песен группы "Кино" "Звезда по имени Солнце". Песню исполнили известные современные актеры, музыканты, студенты и просто прохожие Санкт-Петербурга.

Примечательно, что в видеоклипе есть отсылки и к другим песням Цоя, этапам в его жизни, фильмам с его участием. Ролик набирает обороты просмотров в интернете.

Под размещенным видео люди восхищаются проделанной работой. Один из пользователей Женя Матвеев попытался найти отсылки и вот что у него получилось:

На 0:43 указана группа крови на рукаве

На 1:14 на абсолютно пустой стене весят часы с КУКУШКОЙ

на 1:20 и 1:25 видно надпись если ввести русскими буквами то получится "нам нечем платить" цитата из песни Видели ночь, а так же код на бесплатный месяц Яндекс музыки (гениально!!!)

1:32 на стене написано кино (группа Цоя)

1:34 непонятный киберпанк и АЛЮМИНИЕВЫЕ ОГУРЦЫ

1:46 надпись "Цой жив"

2:25 во всю цитируют Ницше "канат над бездной"

3:36 "сердце работает как новый мотор" отрывок из песни "Мы хотим танцевать"

3:54 яндекс рекламирует яндекс музыку в видео от яндекса

4:28 календарик с Цоем

4:48 надпись "nobis libertas appropinquat" переводится (с латыни) как "нам предстоит свобода". Не знаю это ли отсылка к песни Цоя "Свобода"

А также пара непонятых мной моментов и скорей всего отсылок

1:13 странный перформанс

1:29 опять перформанс

1:42 какой-то мужик предлагает конфетки я не знаю что это значит, но явно это не просто так.

несколько раз встречается надпись "КАРАТЕ" на 1:47(слева) 1:54

1:51 слева непонятная надпись на стене MKLVFK

1:56 непонятные иероглифы

2:41 ещё один перформанс

Ещё куча надписей на стенах в сцене киберпанка в подъезде, но разобрать и понять что они значат я не смог.﻿(орфография и пунктцация автора сохранена)

В конце клипа сообщается, что общее время прослушивания песен Виктора Цоя и группы "Кино" на "Яндекс.Музыка" превысило 1000 лет.

Сегодня ранее, Piter.TV сообщал о флеш-мобе в метро Санкт-Петербурга посвященный Виктору Цою.

За время пока писалась новость видео просмотрено больше 10 тысяч раз.

Видео: YouTube/ Яндекс