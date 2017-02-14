Смольный пообещал увеличение средних зарплат петербуржцев до 133 тысяч

Городские власти во вторник, 14 февраля, рассмотрели три сценария экономического развития Петербурга до 2035 года. Больше всего внимания уделили самому оптимистичному сценарию. По его прогнозам, темпы роста ВПР будут около 5%. Больше всего прирост средств ожидается от операций с недвижимостью. Кроме того деньги принесет оптовая и розничная торговля. Потребительские цены к 2035 году дойдут до индекса 103,5%.
При этом чиновники посчитали, что за менее чем 20 лет население в городе вырастет до 6,6 миллионов человек. А средняя зарплата вырастет до 133 тысяч рублей.
Также власти рассматривали негативный и базовый сценарии. В них рост ВРП составит около 3%. А дополнительная потребность в рабочих и специалистов за счет квалифицированных мигрантов. По этим прогнозам население вырастет только на миллион человек. А заработная плата вырастет на 5%.
Все системы развития города представила председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Елена Ульянова.